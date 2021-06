Brązowy medal siatkarek ŁKSG. Mistrzostwa świata w Sulejowie

Do rywalizacji przystąpiło 8 najlepszych par żeńskich oraz 10 najlepszych par męskich w Polsce.

Udany debiut w zawodach zaliczyły Wiktoria Muszczek oraz Anna Tylki z Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Nasze zawodniczki w meczu o brązowy medal pokonały rywalki z Gliwic 2:0.

Łukasz Zieliński, trener ŁKSG i Reprezentacji Polski Niesłyszących w piłce siatkowej plażowej: – Chciałbym podziękować zawodniczkom za walkę do samego końca. W długoletniej historii ŁKSG jest to pierwszy medal mistrzostw Polski w piłce siatkowej plażowej kobiet. Zawodniczkom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Od 9 do 14 sierpnia Sulejów będzie także gospodarzem Mistrzostw Świata Niesłyszących w piłce siatkowej plażowej. Będzie to jedno z największych wydarzeń sportowych w Polsce w 2021 roku, które odbędzie się w naszym województwie. Trener Łukasz Zieliński serdecznie zaprasza wszystkich do kibicowania naszej reprezentacji kraju podczas tych zawodów. Osoby niesłyszące zainteresowane grą w piłkę siatkową prosimy o kontakt z trenerem Łukaszem Zielińskim pod numerem telefonu 695621757 lub adresem email [email protected]

ą