Breakout zagra koncert w Łodzi w ramach trasy Old Breakout Tribute to Nalepa. Bilety dostępne

Old Breakout - Tribute to Nalepa w Łodzi. Bilety wciąż dostępne!

Old Breakout - Tribute to Nalepa to reaktywacja legendy - muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu grupy Brakeout, założonej przez Tadeusza Nalepę, nazywanego Ojcem Polskiego Bluesa. Trasa koncertowa promowana nazwą "80a" jest hołdem dla Tadeusza Nalepu z okazji 80 rocznicy jego urodzin. 80 lat obchodzi również Tadeusz Trzciński.

Zespół firmowany przez Tadeusza Trzcińskiego oraz Bogusława Macieja Kubickiego wystąpi w gronie znakomitych muzyków. Oprócz nich na scenie pojawi się Marcin Kołdra (wokal i gitara), Sławek Burakowski (gitara) oraz Łukasz Biliński (perkusja).

Koncert odbędzie się 26 marca w klubie Scenografia w Łodzi. Ostatnie bilety na wydarzenie są wciąż dostępne na stronie kupbilecik.pl. Można je nabyć w cenie 79 złotych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.