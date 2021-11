Brutalne pobicie pod sklepem spożywczym na Górnej. Ciężko pobili łodzianina, a jego auto zniszczyli! Jaki był powód zemsty?

Próba kradzieży w sklepie

Rabuś jak niepyszny wyszedł ze sklepu, zaś czujny łodzianin dokończył robienie zakupów. Niestety, to co go spotkało po opuszczeniu dyskontu, nie zapomni do końca życia. Został brutalnie zaatakowany przez niedoszłego złodzieja i jego trzech kompanów.

Do zdarzenia doszło 1 listopada br. Pewien łodzianin robił zakupy w sklepie spożywczym. W pewnym momencie zauważył, że jeden z klientów kradnie artykuły spożywcze chowając je pod kurtkę. Poinformował o tym pracownicę dyskontu, a ta zwróciła uwagę złodziejowi i do kradzieży nie doszło.

Brutalna zemsta pod sklepem

Prowodyr trafił prosto do więzienia

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 28-letniego prowodyra, który miał na koncie inne przestępstwa i był poszukiwany przez sąd do osadzenia w zakładzie karnym. Przewieziono go do siedziby VIII komisariatu na Górnej, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzuty dotyczące pobicia, za co grozi do pięciu lat więzienia. Z komisariatu trafił prosto do więzienia. Na tym się nie skończyło.