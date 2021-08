Brutalne zabójstwo w szpitalu im. Heleny Wolf w Łodzi! Zatrzymano dwóch podejrzanych o zabójstwo bezdomnego na Bałutach

Do tragedii doszło na terenie dawnego szpitala przy ul. Łagiewnickiej 34/36 na Bałutach, w którym miała powstać luksusowa, prywatna klinika. Z planów tych nic nie wyszło i zabytkowy, niszczejący obiekt stał się pustostanem wykorzystywanym przez koczujących tam bezdomnych.

Makabryczne odkrycie w dawnym szpitalu

O tajemniczym zgonie 54-latka policjanci II komisariatu na Bałutach zostali zaalarmowani 24 sierpnia. Skontaktowała się z nimi pewna łodzianka, która regularnie dostarczała wspomnianemu bezdomnemu pożywienie. Obrażenia na ciele denata jednoznacznie wskazywały na to, że nie był to zgon naturalny i że został on skatowany.

Bezdomny pobity i skopany po całym ciele

Ruszyło śledztwo. Stróże prawa ustalili, że trzy dni wcześniej – 21 sierpnia – w pustostanie doszło do awantury między 54-latkiem a innymi koczującymi tam bezdomnymi. Efekt był taki, że pokrzywdzony został brutalnie pobity i skopany po całym ciele. Obrażenia okazały się tak poważne, że 54-latek zmarł.