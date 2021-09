Brutalny napad na rowerzystę w Łodzi. Napaść w parku Helenowskim. Sprawcy użyli gazu! Policjanci zatrzymali napastników

Potraktowali gazem, obalili na ziemię i skopali

Do napadu doszło 10 września br. Minęła północ. W parku Helenowskim pojawił się 47-letni rowerzysta z gitarą i plecakiem. Nagle osaczyło go dwóch napastników. Oszołomili go gazem łzawiącym i zadali pierwsze ciosy, po których cyklista runął na ziemię. Bandyci doskoczyli do niego i skopali po całym ciele. Zrabowali mu nie tylko gitarę i plecak, lecz także rower, portfel i telefon komórkowy . Napadnięty swoje straty oszacował na przeszło 5,5 tys. zł.

Policjanci zaskoczyli bandytów w mieszkaniu

Sprawcy uciekli, zaś pobity 47-latek o własnych siłach dotarł do swego domu, skąd zaalarmował policję i pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni opatrzyli go na miejscu, tak że nie musiał udawać się do szpitala. Stróże prawa wypytali go o przebieg zdarzenia i rysopisy sprawcy. Niestety, pokrzywdzony nie był w stanie opisać napastników, ponieważ było ciemno i został potraktowany gazem łzawiącym. Policjanci udali się do parku Helenowskiego, ale po bandytach nie było już śladu.

Ruszyło śledztwo prowadzone przez policjantów V komisariatu na Bałutach, którzy wytypowali dwóch podejrzanych w wieku 35 i 38 lat, po czym zatrzymali ich w mieszkaniu starszego z nich w kamienicy w rejonie ul. Pomorskiej. Odzyskali też większość łupów.