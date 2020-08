Brutalny napad na taksówkarza: bili go w aucie i wlewali alkohol do gardła

Do napadu doszło po godz. 5 w minioną niedzielę (23 sierpnia). Pobity i okradziony taksówkarz przybył do VIII komisariatu na Górnej i oznajmił, że został napadnięty. Wyjaśnił, że pod restauracją przy ul. Kolumny na obrzeżach Łodzi do jego taksówki wsiadło trzech mężczyzn, którzy po chwili zaczęli być wobec niego wulgarni i agresywni.

Jeden z napastników bijąc i dusząc zmuszał kierowcę do przejazdu przez skrzyżowanie bez zwalniania prędkości. Pozostali oprawcy wlewali mu alkohol do ust. Pasażer siedzący obok kierującego zabrał ze schowka 350 złotych, po czym wyrwał i wyrzucił przez okno wyposażenie taksówki - lusterko z kamerą, nawigację GPS i taksometr - warte ponad dwa tysiące złotych. Nienasyceni przemocą napastnicy, po zatrzymaniu się, zaczęli kopać i niszczyć karoserię skody – informuje Izabela Sobczyk z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Już następnego dnia policjanci wytypowali sprawców w wieku 24, 26 i 49 lat. Wszyscy zostali zatrzymani i trafili do aresztu policyjnego. Taksówkarz rozpoznał swoich prześladowców. Okazało się, że jeden z napastników był już notowany za podobne przestępstwo. Do sądu skierowano wniosek o ich aresztowanie tymczasowe. Grozi im do 12 lat więzienia.