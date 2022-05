Brzydki zapach z lodówki - jak go usunąć? Sprawdzone sposoby na brzydki zapach z lodówki. Skąd się bierze brzydki zapach z lodówki?

PRZYCZYNY BRZYDKIEGO ZAPACHU W LODÓWCE

Jedną z głównych przyczyn brzydkiego zapachu w lodówce jest stara żywność. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać datę ważności produktów. Upewnij się, że nie masz w lodówce zgniłych warzyw i owoców. Niektóre produkty, takie jak ryby lub produkty kiszone wydzielają specyficzny zapach. Sposoby na tego typu zapachy zawarliśmy w dalszej części artykułu. Pamiętaj również o regularnym czyszczeniu lodówki! Jest to istotne nie tylko ze względów zapachowych, ale również higienicznych!

Właściwości zdrowotne chromu - co musisz wiedzieć?

Jakie są skutki niedoboru witaminy C w organizmie?

BRZYDKI ZAPACH W LODÓWCE - JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Pozbycie się brzydkiego zapachu z lodówki może być w niektórych przypadkach bardzo proste. Zazwyczaj do zneutralizowania brzydkich zapachów wystarcza regularne czyszczenie lodówki oraz wyrzucenie wszystkich zepsutych produktów. Jeśli jednak zapach się utrzymuje, możemy zastosować boraks . Jest to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych środków czystości. Za jego pomocą bez problemu pozbędziemy się intensywnych zapachów.

Cytrusy takie jak cytryny lub pomarańcze mogą posłużyć jako ekologiczny odświeżacz w lodówce. Przekrojone cytrusy lub ich skórka odświeży twoją lodówkę. Owoce trzeba wymieniać co kilka dni, aby zapach cytrusów nie przerodził się w nieprzyjemny zapach, który miał zostać zniwelowany. Do cytrusów możemy dodać goździki. Ich zapach będzie dobrze współgrać z zapachem cytrusów. Poprawią również aspekt wizualny.

Kawa również sprawdzi się bardzo dobrze jako odświeżacz. Już jedna szklanka kawy zamaskuje nieprzyjemne zapachy w lodówce.

Soda oczyszczona nadaje się nie tylko do czyszczenia lodówki. Pozostawienie sody w pojemniku na 24 godziny pozwoli usunąć brzydkich zapachów. Alternatywą dla sody oczyszczonej (jednak znacznie słabszą) jest proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia najlepiej pozostawić w pojemniku około 72 godziny.