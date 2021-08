Budowa autostrady A1 koło Piotrkowa: Uwaga! Będą dodatkowe utrudnienia ZDJĘCIA

Kolejny etap robót przy budowie A1 koło Piotrkowa. Będą nowe utrudnienia

W związku z ukończeniem kolejnego etapu robót przy budowie A1, drogowcy będą musieli wykonać próby obciążeniowe południowego wiaduktu drogi krajowej nr 74 na węźle Piotrków Trybunalski Południe (trasa Piotrków - Bełchatów). Próby, jak zapowiada Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bedą przeprowadzane w najbliższy wtorek, 10 sierpnia, w godzinach od 8 do 13. To oznacza poważne utrudnienia, bo kilkakrotne wstrzymania ruchu na po 15 - 20 minut w obu kierunkach relacji Piotrków - Bełchatów oraz na łącznicach dla kierunków: z Łodzi do Piotrkowa i z Katowic do Bełchatowa.