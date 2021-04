Budowa S14. Rosną ronda i wiadukty na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi S14 ZDJĘCIA Z DRONA 23.04.2023

Trasa ekspresowa S14 na odcinku między węzłami Łódź-Lublinek i Łódź-Teofilów w projekcie na zapisaną długość 15,84 km. Budowany jest przez konsorcjum Budimex / Strabag, a wedle danych na koniec marca zaawansowanie czasowe robót to blisko 80 proc., przy zaawansowaniu finansowym inwestycji na poziomie 61,84 proc., a rzeczowe 66,68 proc. Konsorcjum dość szybko wróciło do pracy po przerwie zimowej, a odcinek ma być gotów do końca roku. Powstają kolejne obiekty inżynieryjne, a m.in. w związku z tym powstają utrudnienia dla kierowców na drogach, które będą skomunikowane z S14.

Na DK71 rusza budowa ronda będącego włączeniem do węzła Łódź Teofilów. W okolicy ul. Wycieczkowej na odcinku około 100 metrów ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją. Utrudnienia potrwają około trzech tygodni. Podobne utrudnienia na skrzyżowaniu DK71 i ul. Zgierskiej w Konstantynowie Łódzkim - informuje Inicjatywa Droga Ekspresowa S14.