Budowa tunelu kolejowego w Łodzi. Eksperci STS przeanalizowali, kiedy się zakończy!

Budowa tunelu kolejowego w Łodzi

Budowa podziemnego tunelu średnicowego w Łodzi to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych przez PKP PLK w naszym regionie. Tunel kolejowy pod Łodzią ma mieć długość 7,5 km, a jego otwarcie sprawi, że dworzec Łódź Fabryczna zamieni się z dworca końcowego w przelotowy. Dziś jednak nie ma pewności, kiedy dokładnie nastąpi zakończenie prac związanych z budową tunelu pod miastem.

Tunel średnicowy w Łodzi - kiedy zakończy się budowa?

Największa w Polce firma bukmacherska przeanalizowała, kiedy może zakończyć się budowa tunelu kolejowego. Według ekspertów STS najbardziej prawdopodobnym terminem zakończenia inwestycji jest termin do końca marca 2025 roku.

