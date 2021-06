Budowlani Commercecon Łódź wygrali wszystkie mecze

Rugbiści z Górniczej w pierwszym meczu półfinałowym podejmowali RC Orkan Sochaczew. Zawodnicy z Mazowsza okazali się bardzo wymagającym rywalem, chociaż w pierwszej połowie to Budowlani dwukrotnie punktowali i na przerwę schodzili wygrywając 14:0. Przyłożenia zdobyli Dawid Grzegorczyk i Sergiusz Kalwinek, a bezbłędny w podwyższeniach był Bartłomiej Pietrzak.

W drugiej połowie zawodnicy z Sochaczewa przeważali i próbowali odwrócić losy spotkania. Zacięta walka na boisku trwała do ostatnich sekund meczu, który zakończył się minimalną wygraną Budowlanych 14:12. W drugim półfinale RC Arka Gdyni pokonała Juvenię Kraków 34:24.

W sobotę zawody zaczęły się od meczu o III miejsce, w którym RC Orkan Sochaczew wygrał z Juvenią Kraków 24:7.

W meczu o złoty medal drużyna KS Budowlani Commercecon Łódź podejmowała drużynę RC Arka Gdynia. Wynik meczu otworzył na 3:0 celnym kopem z karnego Bartłomiej Pietrzak. Chwilę później wykorzystał kolejny błąd w dyscyplinie zawodników z Trójmiasta i podwyższył wynik do 6:0. Pod koniec pierwszej połowy fantastyczną indywidualną akcją popisał się Bartłomiej Michałek, niestety zdobyte przez niego przyłożenie nie zostało uznane przez sędziego.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 6:0 dla Budowlanych. W drugiej połowie walka bardzo się wyrównała. Bartłomiej Pietrzak kopnął dwa kolejne karne, a rugbiści Arki odpowiedzieli dwoma przyłożeniami. Wynik spotkania ustalił w końcówce Bartosz Sikora zdobywając po akcji zespołowej przyłożenie, z którego podwyższeniem nie miał problemu Pietrzak. Spotkanie zakończyło się wynikiem 19:10 dla KS Budowlani Commercecon Łódź i to młodzi łódzcy rugbiści cieszyli się ze złotych medali Mistrzostw Polski! W sezonie 2020/2021 zawodnicy z Górniczej nie przegrali żadnego meczu. ą

Zawodnicy mistrzowskiej drużyny kadetów KS Budowlani Commercecon Łódź: Kacper Pawlak, Dawid Grzegorczyk, Sebastian Goździk, Kacper Kobus, Bartosz Sikora, Michał Karkus-Blada (wypożyczony z RC Bełchatów), Tymon Olszewski, Mikołaj Matuszewski (wypożyczony z Posnanii Poznań), Mateusz Stańczykowski, Bartłomiej Pietrzak (wypożyczony z BBRC Łódź), Jędrzej Matuszewski, Bartłomiej Michałek, Eryk Wilk, Konrad Woźniak, Sergiusz Kalwinek (wypożyczony z RC Bełchatów), Wojciech Kmin, Mateusz Czekalski, Kacper Gajda, Franciszek Malicki, Cezary Puchalski, Aleksander Łazowski, Jan Pierlejewski, Jan Zawadzki (wypożyczony z Posnanii Poznań). Trenerzy: Artur Mrowicki i David Tarnawski.