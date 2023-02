Bukmacherzy typują zwycięzców tegorocznych Oscarów. Jak wyceniają szanse filmu Jerzego Skolimowskiego?

Według analityków polskiej firmy bukmacherskiej STS, film Jerzego Skolimowskiego ma w wyścigu po statuetkę Oscara niezwykle silą konkurencję. Zdaniem bukmacherów, zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest hit Netflixa „Na Zachodzie bez zmian” i to on jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa - firma wycenia jego szanse kursem 1.10 (wyjaśnijmy: im niższy kurs, tym większe prawdopodobieństwo zdarzenia). Za nim plasują się właśnie „IO” oraz „Argentyna 1985”. Kurs na ich wygraną to 10.00, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 880 zł (po odjęciu 12 proc. podatku od gier). Bukmacherzy uważają, że najmniejsze szanse na triumf mają filmy „Cicha dziewczyna” (kurs 12.00) oraz „Blisko” (kurs 15.00).