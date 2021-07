Burza nad Radomskiem i powiatem radomszczańskim. Interweniują strażacy 14.07.2021

W środowe (14 lipca) około godzin 18-19 nad Radomskiem i powiatem radomszczańskim przeoczyła się kolejna burza. Superkomórka weszła od strony województwa śląskiego, generując dużą ilość wyładowań, silne porywy wiatru i opady deszczu. Następnie skierowała się w stronę Przedborza oraz powiatu opoczyńskiego.Do godziny 20 strażacy z Radomska odnotowali 55 interwencji związanych ze skutkami burzy i silnego wiatru, to zdarzenia przede wszystkim na terenie gmin. Strażacy musieli usuwać połamane drzewa i konary, wiatr uszkodził też 6 dachów, m. in. na budynku gospodarczym w Budzowie i na szkole w Borzykówce w gminie Żytno. [cyt]Strażacy wyjechali też do pożaru budynku łąki w Danielowie w gminie Kamieńsk, pożar spowodowała prawdopodobnie zerwana linia energetyczna - informuje kapitan Marek Jeziorski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku[/cyt]

Archiwum Polska Press/zdjęcie ilustracyjne