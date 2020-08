Burza w Łodzi 30 sierpnia. Znów powstało jezioro na Konstantynowskiej pod wiaduktem! Tak dzieje się po każdej burzy ZDJĘCIA

Kolejny już raz na ulicy Konstantynowskiej w Łodzi po burzy utworzyło się jezioro wody. W niedzielę od godz. 19 zaczęło tworzyć się rozlewisko. Studzienki kanalizacyjne nie były w stanie przyjąć takiej ilości wody. Samochody nie mogły przejechać pod wiaduktem. Kierowcy samochodów osobowych próbowali omijać rozlewisko chodnikiem, niszcząc przy okazji tramwaj.

Stały też autobusy i tramwaje łódzkiego MPK. Komunikacja miejska została wstrzymana od godz 19.17 do 20.14.

To kolejny już raz, gdy jezdnia w tym miejscu po burzy została zalana. Dwa lata temu w wodzie zatonął tramwaj linii 9. W ciągu sześciu minut woda zalała go do połowy. Po tym wydarzeniu tramwaj nadawał się tylko na złom.

Zobacz jak woda zalewała tramwaj linii 9b w czasie burzy w Łodzi. Film