Burza w Łodzi w niedzielę, 30 sierpnia. Wichura, grad i ściana deszczu

Cadykowie i fabrykanci leżą obok siebie. Ten cmentarz pamięta żydowską Łódź

Mija 76. rocznica Likwidacji Litzmannstadt Getto. Przypomnijmy, że ostatni pociąg z więźniami getta wyjechał ze stacji Radegast do obozu w Auschwitz-Birkenau 29 sierpnia 1944 roku. Jak co roku miasto Łódź, a także łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska pamięta o tej rocznicy. To także ...