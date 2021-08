Bus antyaborcyjny na ulicach Łodzi. Blokada busa Jedna osoba zatrzymana przez policję

Furgonetka działaczy anty-choice pojawiła się na ulicach Łodzi około godziny 12. Gdy wśród łódzkich środowisk proaborcyjnych rozeszła się ta informacja, grupa zaangażowanych obywateli postanowiła spontanicznie zatrzymać furgon promujący niezgodne z ich wartościami hasła.

Chcieliśmy dokonać zatrzymania obywatelskiego zgodnie z art. 141 dotyczący rozprzestrzeniania w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitych napisów lub rysunków. Poinformowaliśmy policję i chcieliśmy aby furgonetka zakończyła przejazd - mówi nam Mikołaj Obalski, protestujący.

Policjanci nie uznali tego zgłoszenia, ponieważ przepis ten stanowi, że aby doszło do jego naruszenia musi być osoba zgorszona, która złoży zawiadomienie do organów ścigania. Ponadto łódzka policja nie uważa, by przejazd furgonetki był niezgodny z prawem.