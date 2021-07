Były kapitan ŁKS Łódź zaczął treningi. Wróci do I ligi?

Na razie bierze udział w zajęciach trzecioligowych rezerw. Przypominamy, że we wrześniu 2019 roku ówczesny kapitan zespołu za stosowanie nielegalnych substancji dopingujących. Mimo, że zawodnik wznowił treningi, to do końca września nie może występować w meczach, nawet tych sparingowych. Michał Kołba pozytywnie przeszedł natomiast badania lekarskie. Przypomnimy, że ma na koncie 160 meczów w barwach pierwszej drużyny. W przeszłości występował także w UKS SMS Łódź, Chojniczance Chojnice, Turze Turek, Calisia Kalisz, Bałtyku Koszalin i Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Czy wróci jeszcze w tym sezonie do drużyny pierwszoligowej? Cóż, odpowiedź na to pytanie poznamy po meczach jesiennych. Z zespołem rezerw prowadzonym przez Marcina Matysiaka trenują także Dragoljub Srnić oraz Jowin Radziński. Serb dostał wolną rękę w szukaniu nowego klubu, ale na razie nic nie znalazł i dołączył do ekip beniaminka III ligi. Nie można wykluczyć, że będzie grał jesienią w ŁKS II. Z kolei Jowin Radziński przebywał ostatnio na testach w drugoligowych Wigrach Suwałki, ale klub nie dał odpowiedzi czy jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Na razie trenuje więc z rezerwami.

W ŁKS II wystąpi zapewne Damian Nowacki, który przyszedł do Łodzi z Sokoła Aleksandrów. W minionym sezonie wystąpił w 26 meczach o punkty.

Beniaminka III ligi kibice będą mieli okazję zobaczyć w sobotnim meczu sparingowym na boisku przy ul. Minerskiej. Łodzianie spotkają się z innym trzecioligowcem Zawiszą Bydgoszcz (17). Na 11.30 zaplanowano natomiast początek spotkania na stadionie przy alei Unii 2. Będzie to nietypowe stracie, bowiem zaplanowano grę trzy razy po 45 minut. Przypominamy, że kibice, którzy zechcą zobaczyć to spotkanie na żywo będą musieli kupić bilet za 10 złotych, a na trybunę VIP za 15. Zespół prowadzony przez trenera Kibu Vicunę czeka konfrontacja z Koroną Kielce, która również występuje w I lidze. - Szansę pokazania się wtym meczu dostaną piłkarze, którzy ostatnio nie grali - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu. - Mowa o Antonio Dominguezie oraz Ricardo Guimie. Nie będzie jeszcze grał Samu Corral. Dla naszej drużyny to przedostatni lipcowy sparing. Za tydzień czeka ją jeszcze mecz z drugoligowych Zniczem Pruszków, a w piątek 30 lipca mecz w Tychach o pierwszoligowe punkty z tamtejszym GKS.

Dodajmy, że tuż przed startem pierwszoligowego sezonu tradycyjnie już zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie ŁKS Łódź i podamy aktualna kadrę drużyny. ą