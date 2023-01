Były piłkarz ŁKS, dwudniowy trener ŁKS, krytycznie o Widzewie przed startem PKO Ekstraklasy. Czy ma rację?

Jerzy Kasalik grał w barwach ŁKS w latach 1971-75. Był trenerem i ŁKS, i Widzewa. Przy al. Piłsudskiego pracował w latach 2003–2004 (w sezonie zakończonym spadkiem z ekstraklasy), a przy al. Unii przez dwa dni w 2006 roku (sezonie zakończonym awansem do elity).

Pytanie: Legia, Lech, Pogoń i Widzew to są zespoły do walki o dwa miejsca na podium czy jeszcze kogoś Pan widzi w tej rywalizacji?

Jerzy Kasalik: Widzew nie. Odpadnie, nie wytrzyma walki z silniejszą na wielu poziomach konkurencją, choć jesienią zrobili świetny wynik. Raków – bez względu na to, czy zdobędzie mistrzostwo czy nie – skończy sezon na podium. Legia też, a o te ostatnie miejsce w trójce będą walczyć Pogoń z Lechem. Lech kadrowo ma najsilniejszy zespół w ekstraklasie, ale jesienią późno się przebudził. Mocno mu pomógł rezerwowy bramkarz Filip Bednarek, ale to nie jest bramkarz na potencjał klubu. Teraz mogą wrócić kontuzjowani piłkarze i będą mocniejsi. Personalnie Lech wygląda nawet lepiej od Rakowa, ale nie wszystko zadziałało po zmianie trenera. Do tej czwórki nikt nie dołączy. Nie chciałbym, by to Pogoń była czwarta, ale chłodna analiza na to mi wskazuje. Runjaic w Legii miał teraz więcej czasu na poukładanie drużyny po swojemu, Holender w Lechu też, a jeszcze bronią mistrzostwa i będą chcieli gonić. Będzie ciekawie.