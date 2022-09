Były waleczny piłkarz ŁKS oszczędził drużynę Ruchu - rywala Rycerzy Wiosny

Piłkarze Ruchu Chorzów w Świętej wojnie pokonali Zagłębie Sosnowiec i utrzymali prowadzenie w tabeli Fortuna 1. Ligi. Spotkanie sąsiadów zza miedzy dostarczyło kompletowi kibiców zgromadzonych na Cichej dużych emocji, a sosnowiczanie nie wykorzystali w nim rzutu karnego. W 45 minucie sędzia Marcin Kochanek po analizie VAR zdecydował się na podyktowanie karnego dla Zagłębia. Do ustawionej na 11 m piłki podszedł Maksymilian Rozwandowicz i uderzył nad poprzeczką.

Maksymilian Rozwandowicz do Zagłębia przeszedł przed bieżącym sezonem po pięciu latach gry w ŁKS. Urodzony w Pabianicach piłkarz uchodził za jednego z najbardziej walecznych zawodników ŁKS. W meczu z Ruchem nie udało się strzelić gola, ale na pewno Maks mocno trzyma kciuki za ŁKS. To nie pierwsze pudło Rozwandowicza z karnego. W 2019 roku nie wykorzystał jedenastki w meczu z Piastem i ŁKS przegrał 0:1. Podobnie było w rozegranym w 2018 roku meczu z Sandecją Nowy Sącz (0:0).

Pierwsza liga

GKS Tychy - Odra Opole 2:0 (Wiktor Żytek 51, Patryk Mikita 80)

Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec 2:0 (Tomasz Swędrowski 10, Kacper Michalski 89)