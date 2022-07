Były widzewiak strzela dla Pogoni w pierwszym meczu w pucharach

Pogoń wygrała u siebie z KR Reykjavik 4:1 w pierwszym meczu I rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. To historyczna, bo debiutancka, wygrana Portowców w poważnych europejskich pucharach.

Kibice zobaczyli w zasadzie najmocniejszy skład z poprzedniego sezonu. Już w 3. minucie mogliśmy mieć kandydata na bramkę sezonu. Do przewrotki złożył się Kamil Drygas, ale jego strzał wybronił golkiper KR. Po chwili było już 1:0. Koncertowa akcja zaczęła się od Kamila Grosickiego, później piłkę mieli Luis Mata, Sebastian Kowalczyk, aż ta doszła do będącego przed bramką Drygasa.

Portowcy nie grali nerwowo, spokojnie wymieniali podania, rywala trzymali z dala od własnego pola karnego. Opłaciło się to w 16. minucie. Damian Dąbrowski posłał piękną piłkę do Kowalczyk, ten przegrał pojedynek z bramkarzem, ale ze skuteczną dobitką zdążył.

Pogoń zaczęła grać luźno, podawać finezyjnie w polu karnym. Czuć było, że drużyna gospodarzy jest lepsza i kolejne gole są kwestią czasu. Świetne zawody rozgrywający Kowalczyk pięknie, a co najważniejsze w tempo, wrzucił piłkę do Jakuba Bartkowskiego, a ten podwyższył na 3:0. Jakub to były obrońca Widzewa. Urodzony w Łodzi piłkarz grał w Widzewie w ekstraklasie 54 razy w latach 2011-2013.

Po zmianie stron trochę odważniej zaatakowali goście, ale po chwili wszystko wróciło do normy. W 56. minucie blisko trafienia był Grosicki, a po minucie do siatki trafił ponownie Drygas (po centrze z rzutu rożnego).

Pogoń Szczecin - KR Reykjavík 4:1 (3:0)

Bramki: Drygas 2 (7, 56), Zahovič (16), Bartkowski (40) - Aron Kristófer Lárusson (71).

Pogoń: Stipica - Bartkowski, Triantafyllópoulos, Zech, Mata - Silva (62 Fornalczyk), Dąbrowski, Drygas (72 Biczachczjan), Kowalczyk (85 Łęgowski), Grosicki - Zahovič (85 Kostorz).

