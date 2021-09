Byśmy mogli jak najdłużej chodzić do szkoły i być razem

Zaczął się kolejny rok szkolny w czasach pandemii. Jak sobie radzicie?

W naszej szkole nie ma problemu. Mamy duży budynek. Uczniowie mają do swojej dyspozycji duże powierzchnie. Stosujemy zaostrzenia sanitarne i nie mamy z tym kłopotu. U nas każdy uczeń jest w stanie zachować półmetrowy dystans. Nasze korytarze mają po 4 -6 metrów szerokości. W klasach mamy poustawianych więcej ławek i krzeseł, by uczniowie mogli zachować dystans. Tak samo nauczyciele. Czekamy teraz co będzie dalej.

Cieszycie się pewnie, że wróciliście do szkoły!

Na pewno. Ucieszyli się nauczyciele, uczniowie. Nauczycielom łatwiej się pracuje, widzą siebie nawzajem, uczniów. Wiedzą co potrzebują. Przekaz werbalny jest zupełnie czym innym niż to co widzimy przez kamerkę. Po twarzy ucznia widać czy rozumie temat, czy potrzebuje jakiegoś wsparcia. Młodzież zaś była spragniona bycia ze sobą. Chcą przebywać razem. Mają swoje grupki, mniejsze, większe. Tego bezpośredniego kontaktu bardzo im brakowało.