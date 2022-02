Caitas Polska rozpoczęła zbiórkę darów dla Ukraińców

Zbierana będzie żywność, środki higieniczne, a także zapewnienie podstawowej pomocy materialnej. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przyłącza się do ogólnopolskiej zbiórki i apeluje o wsparcie. Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. Caritas w Polsce przygotowuje również miejsca, które mogłyby posłużyć do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi wojewodami.

Można pomóc dokonując wpłaty na stronie caritas.pl

wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA

wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).