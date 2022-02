Cały region łódzki włącza się w pomoc dla Ukrainy. Trwają zbiórki darów i szukanie kwater dla uchodźców

Łódź zbiera dary dla Ukraińców i szuka dla nich kwater

Dary łodzianie składają w budynku magistratu przy ul. Piotrkowskiej 104. Pierwszy transport darów do Lwowa miał wyjechać jeszcze w piątek wieczorem. Nie wiadomo jeszcze czy uda się dostarczyć dary do Odessy.

Łódzkie przyjmie uchodźców z Ukrainy

Zaplecze do przyjęcia Ukraińców organizuje też w Łódzkiem administracja rządowa. Łódzkie będzie jednym z sześciu województw, które przyjmie do siebie uchodźców wojennych przybywających do Polski przez Podkarpacie. Tam zorganizowane będą cztery punkty recepcyjne, gdzie uchodźcy będą mogli zaspokoić podstawowe potrzeby. Potem trafią do województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Urząd Wojewódzki w Łodzi nie informuje o docelowych miejscach ich pobytu. „W pierwszej kolejności będziemy korzystali ze zgromadzonych przez administrację zespoloną zasobów lokalowych” informuje biuro prasowe wojewody. Oferty wsparcia i prośby o pomoc dla Ukraińców można zgłaszać na adres: [email protected] Ma też być uruchomiona infolinia.