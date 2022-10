Caritas Archidiecezji Łódzkiej zakupiła pierwsze domki dla uchodźców z pomysłu abp. Grzegorza Rysia. Staną na terenie kościelnym

Mimo sprzeciwów mieszkańców dwóch kolejnych łódzkich osiedli wymyślone przez arcybiskupa Grzegorza Rysia domki dla uchodźców i polskich potrzebujących jednak powstaną. Caritas Archidiecezji Łódzkiej zamówiła w zeszłym tygodniu pierwsze cztery domki.- Chcemy, by pierwsza rodzina wprowadziła się do nich na święta Bożego Narodzenia. Jeśli nie zdążymy, to będzie to w styczniu przyszłego roku – mówi Tomasz Kopytowski, dyrektor łódzkiej Caritas.