„Casanova” Teatru Wielkiego w Łodzi na finał XXVI Łódzkich Spotkań Baletowych

Giacomo Casanova to postać historyczna, ale i legendarna, która swoją osobowością, sposobem bycia i nietuzinkowym podejściem do życia i ludzi - jednych bulwersowała, drugich zadziwiała beztroską, nonszalancją i bezkompromisowością. W październiku 1765 roku Casanova przyjechał z Petersburga do Warszawy. Został życzliwie przyjęty przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odwiedził też Lwów i Puławy. Miał nadzieję zostać sekretarzem królewskim, ale po pojedynku na pistolety, w którym ciężko ranił podstolego wielkiego koronnego Franciszka Ksawerego Branickiego (poszło oczywiście o kobietę - tym razem była to włoska tancerka Teresa Casaci), jego życiu zaczęli poważnie zagrażać stronnicy Branickiego. Ostatecznie popadł w niełaskę u króla, który w lipcu 1766 roku nakazał mu opuszczenie kraju.