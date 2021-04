Cennik kościelny w 2021. Zobacz, ile zapłacisz za chrzciny i komunię! Ile kosztuje msza, pogrzeb lub ślub w łódzkich parafiach? 28.04.2021

ChrzestAleksandrów Łódzki Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała: 150 zł Bełchatów- Parafia NMP Matki Kościoła i św. Barbary: co łaska, najczęściej 50 - 200 złParafianka: - Nikt nam nie sugerował, ile powinniśmy zapłacić . Daliśmy 200 zł. - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika: 150 zł. Ewa: - Nawet nie zdążyłam zapytać o kwotę. Ksiądz sam mnie poinformował, jaka jest opłata.Kraszkowice (powiat wieluński) Parafia św. Joachima i św. Anny: 100 złŁask Parafia św. Faustyny Kowalskiej: od 200 zł, ale może być mniej. Parafianka: - Dałam 150 zł, a 50 zł wrzuciłam do puszki ze zbiórką na nową chrzcielnicę.ŁowiczParafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 50 - 100 złŁódź- Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach: 150 zł- Parafia św. Anny: 50 - 200 złMama: - W kancelarii powiedziano nam „co łaska”. Nie miałam pojęcia, ile to może być, więc dopytałam. Okazało się, że ludzie dają od 50 zł. Zostawiliśmy 200 zł.- Parafia Matki Boskiej Fatimskiej: 50 - 100 zł- Bazylika św. Stanisława Kostki: 100 - 150 zł- Parafia św. Doroty (Mileszki): 50 - 100 zł- Parafia św. Maksymiliana Kolbe: 100 złDorota: - Przy chrzcinach moich bliźniąt dałam 50 zł.Piotrków - Kościół oo. Bernardynów: co łaska, zwyczajowo 100 - 200 zł. Ale są i większe wpłaty np. 400 zł. Datek jest dzielony na pół - połowa jest przekazywana do kościoła farnego.- Parafia NMP Królowej Pokoju: 150 zł.Siedlątków (powiat poddębicki)Parafia św. Marka Ewangelisty (najmniejsza parafia w Polsce): Wszystkie ofiary za kościelne posługi są tu dobrowolneSmardzewice (powiat tomaszowski) Parafia św. Anny: 700 złRadomskoParafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: 300 złSkierniewice Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa: 200 złTomaszów Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski: 200 złUniejów Parafia św. Floriana: 200 złZduńska Wola- Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: od 50 do 100 zł ale są przypadki, że koszt jest mniejszyAgnieszka: - Mamy pięcioro dzieci i kiepską sytuację finansową. I proboszcz powiedział, ze wezmą za chrzest naszej Natalki co łaska choć zwyczajowo to 50 zł. Jak dałam 50 zł to oddał mi 40 zł i powiedział, że na pewno mi się przydadzą te pieniądze.- Parafia św. Antoniego z Padwy - co łaska, ale nie mniej niż 50 zł. - Parafia św. Pawła: co łaska, ale nie mniej niż 50 zł. - Parafia św. Maksymilina Marii Kolbe : co łaska, ale zwyczajowo od 50 zł wzwyż. Pani Marta z os. Południe: - Ksiądz powiedział, ze stoi skarbonka przy wejściu do kościoła i tam należy wrzucać ofiarę. Prosił by zachecacć gości, którzy przyjdą na uroczystość chrztu, by też tam wrzucali pieniądze. Usłyszałam ponadto, że zazwyczaj ludzie wrzucają co najmniej banknoty 50-złotowe lub 100-złotowe do tej skarbonki.

