Ceny kawalerek na Teofilowie, Retkini, Widzewie i Bałutach! Zobacz, ile kosztują tanie kawalerki w Łodzi? ZOBACZ 27.05.2021

Mieszkania na rynku wtórnym. Przybywa ogłoszeń o sprzedaży, ale ceny wciąż nie spadają. Co dalej?

Ekspert: Podobna sytuacja była w latach 2007-2008. Rynek, obejmujący mieszkania, domy i działki budowlane, był mocno nadmuchany do pewnego momentu. Obecnie odnotowujemy brak albo ogromny niedosyt mieszkań do sprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza tych najbardziej poszukiwanych kawalerek, dwupokojowych, ale też dużych, które są tzw. towarem luksusowym.