Ceny mieszkań biją rekordy. W Łodzi rosną najszybciej. Najtaniej jest w Bełchatowie, drogo w Skierniewicach

Przez minionych 12 miesięcy mieszkania w Łodzi zdrożały o 13 proc. To rekord w kraju! Średnia cena metra kwadratowego w lokalu używanym doszła do blisko 6,8 tys. zł, a w nowym do 7 tys. zł. Deweloperzy sprzedają rekordowo dużo, a mieszkania z rynku wtórnego także nie czekają długo na nabywcę. Mieszkania drożeją w całym regionie.

Joanna Urbaniec / Polska Press