Ceny mieszkań już nie rosną. Będzie korekta na rynku nieruchomości? Wojciech Dłubakowski

Kupujący nierzadko oglądają 30 mieszkań, zanim się zdecydują. Nie śpieszą się, bo wybór jest coraz większy. To daje pole do negocjacji fot. Grzegorz Gałasiński

Ceny mieszkań stanęły w miejscu. I wiele wskazuje na to, że po blisko 6 latach wzrostów nadciąga lekka korekta. Przemawia za tym załamanie na rynku kredytów hipotecznych oraz perspektywa gospodarczych kłopotów w kraju i na świecie wywołanych pandemicznymi lockdownami, dodrukiem pieniądza, wojną na Ukrainie i unijną polityką klimatyczną. Kupujący nierzadko oglądają 30 mieszkań, zanim się zdecydują. Nie śpieszą się, bo wybór jest coraz większy. To daje pole do negocjacji. Ile teraz kosztują mieszkania w Łodzi i regionie?