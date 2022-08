Ceny mieszkań w Łodzi już nie drożeją. W tym mieście są najdroższe mieszkania. Ile zapłacimy za własny kąt? 26.08.2022

Ceny mieszkań w Łodzi i województwie łódzkim

Ceny metra kw. mieszkania na rynku wtórnym

Sprzedający na kupca czekają nawet pół roku - zauważa Izabella Darnikowska z łódzkiego biura nieruchomości Apartiz. - Rok temu mieszkania ok. 55 mkw. za 310 tys. zł sprzedawały się od ręki. Kupował pierwszy klient, który się zgłosił. Teraz bardzo wiele osób ogląda lokal. Jeśli ktoś się zdecyduje w ciągu 1,5 miesiąca od ukazania się oferty, to jest dobrze. Kupujący nierzadko oglądają 30 mieszkań, zanim się zdecydują. Nie śpieszą się, bo wybór jest coraz większy. To daje pole do negocjacji. Wyjątkiem są kawalerki. Sprzedający nie chcą schodzić z ceny, bo wiedzą, że najmniejsze lokale są kupowane z reguły w celach inwestycyjnych - pod wynajem.

Podobne wnioski płyną z raportu sieci nieruchomości Metrohouse . Analitycy tej sieci wyliczyli, że w Łodzi w II kwartale tego roku średnia cena transakcyjna 1 mkw. mieszkania używanego wyniosła ok. 6,3 tys. zł i w porównaniu do I kwartału wzrosła o symboliczne 0,2 proc.

Spadek cen mieszkań w II kwartale 2022

„Prognozowany spadek cen wynika głównie ze znacznie obniżonego popytu wskutek wzrostu stóp procentowych i zaostrzenia polityki kredytowej w efekcie rekomendacji KNF dla banków. (...) Szczyt sprzedaży mieszkań przypadł na II kwartał 2021 r. i od roku obserwujemy stopniowy spadek wolumenów transakcji, przy bardzo silnym spadku w maju-czerwcu 2022 r.” - czytamy w raporcie PKO BP.

„Rynek kupującego powraca wielkimi krokami. Zarówno deweloperzy, ale i indywidualni sprzedający muszą liczyć się z tym, że coraz trudniej będzie znaleźć osobę, która zaakceptuje warunki sprzedażowe, i nie tak łatwo, jak wcześniej, będzie sprzedać nieruchomość, której cena bywa oderwana od rzeczywistości” - czytamy z kolei w najnowszym raporcie Barometr Metrohouse - największej sieci agencji nieruchomości w Polsce.

Na początku sierpnia przeciętna kawalerka w Łodzi (rynek wtórny) wystawiana była za ok. 235 tys. zł (ok. 7,4 tys. zł/mkw.). Za małe mieszkanie dwupokojowe właściciele oczekiwali przeciętnie 335 tys. zł (ok. 7,3 tys. zł/mkw.), a za M4 - ok. 425 tys. zł (ok. 7,1 zł/mkw.; obliczenia własne na podstawie ogłoszeń na portalu otodom.pl, z pominięciem skrajnie drogich i tanich ofert).