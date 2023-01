Ceny mieszkań w Łodzi stanęły. Jakie będą w 2023 roku? Zobaczcie prognozy na najbliższe miesiące. Informacje 26.01.2023

Ceny mieszkań w Łodzi na początku 2023 roku

Przeciętna kawalerka w bloku na rynku wtórnym kosztuje obecnie w Łodzi dokładnie tyle, ile latem 2022 roku, czyli około 235 tysięcy złotych, czyli po około 7,4 tysiąca złotych za metr kwadratowy.

Staniały mieszkania dwupokojowe, na które jest obecnie najmniejszy popyt. Za małe M3 właściciele oczekują teraz przeciętnie 297 tys. zł (ok. 7 tys. zł/mkw.). To o 4 proc. mniej niż w połowie minionego roku, wtedy takie M3 wystawiano za 335 tys. zł (ok. 7,3 tys. zł/mkw.).

Z kolej lokale 3-pokojowe staniały o symboliczne 1,5 proc. Za przeciętne używane M4 w łódzkim bloku właściciel oczekuje obecnie 407 tys. zł (6995 tys. zł/mkw.). Pół roku temu mieszkania te wystawiane były najczęściej w cenie ok. 7,1 tys. zł/mkw.