Ceny węgla w lutym 2023. Ceny węgla w województwie łódzkim są niskie, właściciele składów węgla narzekają na biznes 16.02.2023

Jeszcze kilka tygodni temu mieszkańcy Łódzkiego obawiali się, że zabraknie im opału. Pan Marcin z Kutna dzieli domek z teściami, obie rodziny ogrzewają się węglem. Przed zimą się bał.

- Mieliśmy tonę węgla z zeszłego roku, ale jesienią, gdy ceny szalały, kupiliśmy dwie tony po ponad 3 tys. zł. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, więc gdy tylko pojawiła się taka możliwość, zamówiliśmy razem jeszcze sześć ton węgla od samorządu – wylicza kutnianin. Teraz okazało się, że węgla… ma za dużo. - Do odebrania są jeszcze trzy tony, ale nie mamy już gdzie go trzymać – mówi.