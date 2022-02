Charlie alert. Matka Polka, PGE, Veolia, ZUS i wiele innych instytucji i firm z Łódzkiego wzmacnia zasady cyberbezpieczeństwa

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy w historii wprowadził trzeci stopień alarmowy tzw. Charlie-CRP. Dotyczy on spraw cyberbezpieczeństwa w związku z sytuacją na Ukrainie. Dotyczy m.in. instytucji publicznych i kluczowej infrastruktury. Ma obowiązywać do 4 marca. Łódzkie instytucje już zastosowały się do nowych zaleceń.

Przygotowane wcześniej procedury wdrożył we wtorek Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W kluczowych działach wprowadzono system dyżurów, a pracownicy mają obowiązek chodzić po szpitalu z identyfikatorami. Także pacjenci mogą się spotkać z utrudnieniami: część miejsc parkingowych musi pozostać wolna na wypadek konieczności wezwania służb, a osoby wchodzące mogą być dokładniej kontrolowane przez ochronę.