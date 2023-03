Charytatywne gotowanie hiszpańskich potraw w Wieluniu. Zebrano prawie 2,5 tys. zł dla Jasia z Pajęczna chorego na SMA

Szkolenie z kuchni hiszpańskiej odbyło się w warsztatach gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Wydarzenie zorganizowane w sobotę 18 marca miało wymiar charytatywny. Dochód z wpisowego zasili zbiórkę na bardzo drogi lek dla chłopczyka z Pajęczna, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

Jak przyrządzić potrawy rodem z Hiszpanii, pokazał uczestnikom szkolenia Sebastian Michałczyk, doświadczony szef kuchni, absolwent ZS nr 1. Wspólnemu gotowaniu towarzyszyła degustacja przygotowanych przysmaków. Dzięki tej inicjatywie udało się zebrać dla Jasia Czarneckiego z Pajęczna kwotę 2.440 złotych. Pomysłodawcą akcji był Jakub Klimczak.

Dziecko nie kwalifikuje się do refundacji terapii z użyciem najdroższego leku świata. Jego koszt przekracza 10 mln złotych. Kwota zebrana dotąd dla Jasia zbliża się do 3 mln zł. Dla rodziny to dramatyczny wyścig z czasem, gdyż leczenia nie można będzie wdrożyć, jeśli chłopiec przekroczy ustaloną przez specjalistów granicę wagi. LINK DO ZBIÓRKI: JAŚ POKONA SMA