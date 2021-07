Chcą cofnięcia koncesji na kopalnię piasku archidiecezji łódzkiej w Porszewicach. Protest przed urzędem marszałkowskim w Łodzi ZDJĘCIA

Mieszkańcy Porszewic i sąsiednich miejscowości z powiatu pabianickiego oraz ekolodzy demonstrowali we wtorek przed urzędem marszałkowskim w Łodzi. Chcą zamknięcia działającej od niedawna kopalni piasku archidiecezji łódzkiej w Porszewicach. Mają żal, że od roku nikt nie wziął ich zdania pod uwagę.

Chodzi o otwartą kilka tygodni temu kopalnię piasku Porszewice I. Około 10 ha terenu kupiła archidiecezja łódzka, piasek ma trafiać na budowę S 14. W tym celu wycięto około 1500 drzew, głównie samosiejek.

Dorota Sujecka ze Stowarzyszenia Protest Porszewice zwraca uwagę, że to już trzecia kopalnia w tym cennym przyrodniczo miejscu. - Uroczysko Porszewice zamienia się w zagłębie górnicze - mówiła na wiecu. - Czy pan tego nie widzi, marszałku? My nie chcemy na to patrzeć, my tam mieszkamy! - podkreślała.

Stowarzyszenie Protest Porszewice jest zdania, że koncesja nie powinna zostać wydana bo znajduje się zbyt blisko pomników przyrody, Uroczyska Porszewice i może mieć negatywny wpływ na poziom wód i stan drzew w tym rejonie. Na dodatek znajduje się niedaleko ścieżki historycznej dotyczącej Bitwy Łódzkiej 1914. - Nie wiadomo czy na terenie objętym kopalnią nie znajdują się ludzkie szczątki - podkreśla Sujecka.