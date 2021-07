Chcą zakazu organizowania Holi w Wieluniu. Zdaniem oponentów to oddawanie czci bożkom, zagrożenia dla zdrowia i okazja do molestowania

Pismo skierowane zostało do Burmistrza Wielunia oraz Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury w czwartek, 15 lipca. Ponadto jego treść przesłana została do wiadomości wieluńskich parafii. Jak czytamy, w związku z planowaną w sobotę, 17 lipca imprezą Holi Festiwal Kolorów przedstawiciele lokalnych Akcji Katolickich wyrażają stanowczy sprzeciw wobec organizowania zabaw będących oddawaniem czci obcym bóstwom.

Hinduistyczne święto Holi jest nie do pogodzenia z polską tradycją i wartościami chrześcijańskimi. Chociaż zabawa wygląda bardzo efektownie i daje sporo śmiechu i radości, ale jej treść i przesłanie są sprzeczne z wiarą w Jezusa Chrystusa. Dekalog mówi wyraźnie — „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Uczestnictwo w święcie Holi to dla osoby ochrzczonej bezmyślne odejście od Prawdy Objawionej. Jeśli ktoś zaangażuje się w to głębiej to będziemy mieli do czynienia z bałwochwalstwem, które niesie zagrożenia natury duchowej- argumentują oponenci Festiwalu.