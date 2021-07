Chce odwołać prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. Kim jest Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom?

– Rzeczywiście, miał miejsce przykry incydent, ale nie ma się czym chwalić. Nie wiem, o co poszło. Wychodziliśmy z pracy, ze strony pani Wojciechowskiej padły ciężkie słowa na różne litery alfabetu, a potem dostałem w twarz.

Tak w 2004 r. tłumaczył się z siarczystego ciosu otwartą dłonią, który zainkasował od Wojciechowskiej Van Heukelom**Jacek Zieliński**, ówczesny dyrektor Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi, w którym ona sama była wicedyrektorem. Podobno poszło o to, że Zieliński nie bardzo chciał swymi kompetencjami dzielić z zastępczynią, poza tym miał ją mobbingować, nawet szarpać. Prezydent Jerzy Kropiwnicki oboje ukarał upomnieniem, potem to Zieliński odszedł z urzędu, a paradoks polegał na tym, że do dziś niektórzy sądzą, że stał się sławny dzięki "liściowi" od Wojciechowskiej, a i tak przepadł bez wieści, a Wojciechowska przeciwnie. Ów "przykry incydent" na kilka najbliższych lat ustalił publiczny wizerunek pełnomocniczki najnowszego referendum o odwołanie prezydent Zdanowskiej, acz dziś łodzianie kojarzą ją z zupełnie czym innym. Od lat słynie z ciężkiej krytyki adresowanej do prezydent Łodzi i wszelkiej aktywności głównie tam, gdzie pomocy potrzebują lokatorzy, ale nie tylko - głównie ludzie przegrywający starcia z machiną urzędową.