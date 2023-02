Chciał grać w PGE Skrze Bełchatów, grozi mu dyskwalifikacja

Pozyskaniem środkowego Indykpolu AZS Olsztyn i reprezentacji Polski zainteresowanych było kilka klubów. Jak się okazuje, zawodnik związał się umową z dwoma z nich, Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE Skrą Bełchatów. To błąd, który może zawodnika sporo kosztować - czytamy na sportowychfaktach.pl.

W której z ekip w kolejnym sezonie wystąpi 23-latek, tego nie wiadomo. Obie strony, wspólnie z zawodnikiem, będą musiały znaleźć rozwiązanie skomplikowanej sytuacji.

- Ja widzę dwa wyjścia z tej sytuacji. ZAKSA zgłasza do ligi Porębę zgodnie ze swoim kontraktem, do czego ma prawo i zawodnik nigdzie indziej nie może grać, albo ZAKSA przeczekuje i finansowo na tym zyska, bo w końcu Skra będzie musiała za to zapłacić. Na razie sytuacja jest patowa. Zawodnik jest związany od 1 lipca z ZAKSĄ i umowa, która jest podpisana lub niepodpisana, lub dogadana, bo nikt tego nie pokaże, ze Skrą, jest nieważna - powiedział Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport w programie "Prawda Siatki", cytowany przez sportowefakty.pl.