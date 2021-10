Chcieli wyłudzić towar wart 25 milionów złotych, podając się za funkcjonariuszy służby celnej

Do zdarzenia doszło 13 października, w gminie Krośniewice. Oszuści, podając się za funkcjonariuszy służby celnej zatrzymali do kontroli kierowcę opla astry. Po założeniu mu imitujących kajdanki, plastikowych opasek podjechali na teren jego posesji pod pretekstem wykonania przeszukania. Na miejscu, w kominiarkach i opaskach z napisem służba celna, pozorowali czynności procesowe. Gdy na jednej z hal znaleźli paczki z nielegalnym tytoniem, rozpoczęli załadunek na przygotowany wcześniej samochód ciężarowy.

- Niespodziewanie dla oszustów, w tym momencie, na posesji pojawili się prawdziwi policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy od dawna pracowali nad sprawami podobnych zdarzeń. Na widok kryminalnych rzekomi „celnicy” próbowali uniknąć zatrzymania ratując się ucieczką - informuje mł. insp. Joanna Kącka.

W trakcie akcji padło kilka strzałów ostrzegawczych, po których udało się zatrzymać ośmiu mężczyzn, biorących udział w akcji. Są to pseudokibice, w wieku od 26 do 36 lat, znani policjantom jako członkowie bojówki jednego z łódzkich klubów. Chcieli uzyskać tytoń, bez polskich znaków akcyzy używany do palenia fajką wodną.