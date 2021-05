Chiński Stecol dostał zezwolenie na S14. Prace przy budowie zachodniej obwodnicy Łodzi ruszą pełną parą. W lipcu kolejne odcinki z asfaltem

Stecol Polska, czyli oddział chińskiego koncernu Stecol, jest odpowiedzialny za zbudowanie 16-kilometrowego odcinka S14 od węzła Teofilów do węzła Emilia przy autostradzie A2. Pod koniec 2020 r. firma wskazywała, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otrzyma w grudniu. Jeszcze w marcu od wykonawcy płynęły sygnały, że roboty ruszą pełną parą po uzyskaniu ZRID w połowie kwietnia. Później zaczęło się mówić o końcu maja...

W czym problem? Drugi odcinek S14 wymagał zmian w projekcie, chodziło m.in. o poprowadzenie obwodnicy fragmentami nie na nasypach, a we wkopach, stąd Stecol pracował dotychczas głównie w miejscach, gdzie projekt zmian nie wymagał i w takim zakresie na jaki pozwalał „stary” ZRID.

Zakres prac, jakie wykonano na drugim odcinku S14, to ok. 20 proc. Na pierwszym, liczącym 12 km odcinku od węzła Lublinek do węzła Teofilów wynosi ok. 70 proc., ale Budimex/Strabag podpisali umowę rok wcześniej niż Stecol. Pierwszy odcinek S14 ma być gotowy do końca 2021 r., drugi na wiosnę 2023 r.