Chojniczanka - ŁKS 1:0 Fotel lidera pierwszej ligi parzy ŁKS. Znów niewykorzystana szansa

Całe środowisko ŁKSbyło ciekawe, kogo trener Kazimierz Moskal desygnuje do gry w tym meczu w miejsce odsuniętego za kartki, będącego w wybornej dyspozycji Mateusza Kowalczyka. Postawił na Michała Trąbkę, a ponadto Bartosz Szeliga zagrał za Oskara Koprowskiego, a Kelechukwu-Ibe Torti za Bartosza Biela. Wcześniejsze roszady trenera okazywały się udane, więc teraz też tak właśnie miało być. Tym bardziej, że po porażce Wisły Kraków w Głogowie z Chrobrym (1:2) przed ełkaesiakami otwierała się szansa, by sprawdzili, czy wygodny jest fotel lidera tabeli pierwszej ligi.

Ta perspektywa usztywniła łodzian. ŁKS wymieniał dużo podań i cierpliwie czekał na swoją okazję. Przed szansą stanął Kelechukwu Ibe-Torti, ale strzelił prosto w bramkarza Chojniczanki. Nelson Balongo psuł akcje pod bramką rywala. Nie najlepiej to wszystko wyglądało.

I stało się to, co się musiało stać. W 42 minucie Patryk Tuszyński umieścił piłkę głową w siatce Dawida Arndta. 32-letni piłkarz gospodarzy to jeden z najbardziej doświadczonych graczy, z niejednego pieca jadał chleb, a przed takimi zawodnikami przestrzegał trener Kazimierz Moskal. No cóż gol do szatni nieco podłamał piłkarzy i kibiców ŁKS, ale wierzyliśmy, że w drugiej połowie będzie lepiej.

Nie było przez kwadrans i nic dziwnego, że szkoleniowiec łodzian tracił cierpliwość. W jednym momencie dokonał trzech zmian. Nic to nie pomogło.

Symbolem słabości ŁKS były dwa faule w jednej akcji Pirulo, po których ukarany został dwiema kartkami, w konsekwencji czerwoną i musiał opuścić boisko.

Oby wyjazdy nie stały się zmorą łodzian. Po dwóch zwycięskich podróżach (Tychy i Głogów), przyszły dwie porażki (Rzeszów i Chojnice).