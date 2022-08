Chrobry Głogów, tak jak ŁKS, potrzebuje czasu na zgranie

- To spotkanie bez faworyta, choć większa presja ciążyć będzie na drużynie gospodarzy, bo gra przecież u siebie - mówi Kazimierz Moskal, trener ełkaesiaków. - Chrobry, tak jak i nasz zespół, jest w przebudowie i potrzebuje czasu, żeby to wszystko zaczęło należycie funkcjonować. Po dobrym poprzednim sezonie duża grupa piłkarzy, która pokazała się z dobrej strony, rozstała się z Głogowem i poszła do silniejszych klubów, ale proszę zauważyć, że pozyskali także ogranych i znanych z boisk ekstraklasy piłkarzy, takich jak choćby były ełkaesiak Artur Bogusz, czy Sebastian Steblecki. Jedziemy do nich żeby przywieźć punkty.Dodajmy, że ełkaesiacy wyjeżdżają na sobotnie starcie do Głogowa w piątek. Nocować będą w jednym z hoteli w Lublinie. Kazimierz Moskal ma na szczęście do dyspozycji wszystkich najlepszych zawodników. - Normalnie z pierwszą drużyną trenuje już, leczący ostatnio kontuzję Adam Marciniak- mówi trener. - Będzie brany przy ustalaniu kadry meczowej).