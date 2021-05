Ciasta owocowe! Nasze przepisy na ciasta owocowe ze śliwkami! Sprawdź! 15.05.2021

Śliwki w cieście kokosowymŚliwki dobrze komponują się z wieloma owocami i smakami – na przykład z wiórkami kokosowymi dodanymi do.To klasyczne ucierane ciasto z kilkoma dodatkami. 125 g masła łączymy przez kilka minut w mikserze ze 125 gramami drobnego cukru do wypieków. Stopniowo dodajemy dwa jajka, ojejek cytrynowy oraz 200 gramów przesianej mąki z łyżeczką proszku do pieczenia i 75 gramami wiórków kokosowych. Na koniec stopniowo dodajemy jeszcze 125 gramów kwaśnej śmietany. Tak przygotowane ciasto wlewamy do formy (29 na 18 cm) wysmarowanej masłem i włożonej papierem do pieczenia. Wciskamy 450 gramów odpestkowanych śliwek (skórką do dołu). Pieczemy 4-45 minut w temperaturze 160 stopni. W Po wyjęciu z piekarnika można polukrować wierzch.

Jak zrobić ciasto z owocami? Ciasto ze śliwkami, ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruche ciasto śliwkowe to proste ciasta. Przepisy są szybkie i niezbyt skomplikowane. A śliwki, mimo późnej pory roku nadal można dostać w marketach, a nawet na lokalnych targowiskach. Ciasto ze śliwkami może stać się wspaniałą i smakowitą ozdobą wigilijnego stołu. Tarta ze śliwkami, ciasto drożdżowe ze śliwkami - sprawdź nasze przepisy na ciasta z tymi owocami. PRZEPISY NA CIASTO ZE ŚLIWKAMI Jak zrobić ciasto ze śliwkami?

Jak zrobić ciasto ze śliwkami? Zawierają też wiele witamin, w tym przede wszystkim witaminę K (zapobiega szybkiemu starzeniu się komórek i poprawia krążenie), witaminę A oraz witaminę B6 i sporo magnezu (mają korzystny wpływ na układ nerwowy i generalnie na dobre samopoczucie). Dla osób dbających o wygląd też mogą być cenne, bo wygładzają skórę i opóźniają powstawanie zmarszczek, a także są wskazane dla osób mających tzw. skórę naczynkową. Świeże śliwki zawierają niewiele kalorii, więc powinny stanowić składnik diety. Szybkie ciasto ze śliwkami! Tarta ze śliwkami, ciasto drożdżowe ze śliwkami i... Kruche ciasto ze śliwkami i pianką budyniową 2,5 szklanki mąki

kostka masła lub margaryny

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki cukru pudru

5 żółtek Wszystkie składniki trzeba zagnieść, możliwie krótko, żeby ciasto się nie ogrzało. Następnie schłodzić w lodówce lub zamrozić (przynajmniej godzina w zamrażalniku). Po tym czasie 2/3 ciasta ścieramy na tarce (grubych oczkach) na blaszkę, podpiekamy ok. 10 minut (aż się lekko zarumieni) w 180 stopniach.

W tym czasie robimy piankę budyniową. Wykorzystujemy pozostałych 5 białek, 1 szklanka drobnego cukru, 2 opakowania (po 40 g) budyniu śmietankowego lub waniliowego, 1/3 szklanki oleju słonecznikowego. Białka ubijamy i zaczynając od cukru, dodajemy kolejne składniki. Wyjmujemy podpieczone ciasto z piekarnika, wykładamy pianę, utykamy ćwiartki śliwek, ścieramy na wierzch pozostałą 1/3 ciasta i jeszcze raz umieszczamy w piekarniku, aż wierzch nabierze złotego koloru. Przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką Składniki na ciasto:

32 gramów świeżych drożdży lub 16 g suszonych

Szklanka letniego mleka

Pół szklanki cukru

Łyżeczka aromatu (najlepiej waniliowego)

Otarta skóra z polwy świeżej pomarańczy, cytryny lub lemonki

Sół (szczypta)

Jajko

Dwa żółtka

80 gramów roztopionego, letniego masła

3 i poł szklanki mąki pszennej

Kilogram przepołowionych śliwek bez pestek

Kruszonka:

180 g mąki

100 g cukru

125 g roztopionego masła

16 g cukru waniliowego

Ciasto przygotowuje się jak klasyczne ciasto drożdżowe, czyli mąkę mieszamy z drożdżami (z tych świeżych trzeba wcześniej zrobić zaczyn). Dodajemy inne składniki i wyrabiamy, a na koniec dolewany tłuszcz. Ciasto musi być miękkie i elastyczne. Wkładamy do proszonej mąką miski, przykrywamy ręcznikiem i i odkładamy w ciepłe miejsce na półtorej godziny. Po tym czasie wykładamy ciasto na blachę o wymiarach 40 na 30 cm (wcześniej trzeba ją wyłożyć papierem do pieczenia). Na rozprowadzone ciasto układamy obok siebie połówki śliwek (skórką do dołu). Posypujemy kruszonką ponownie ostawiamy w cieple miejsce (na 40-60 minut). Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 40 minut. Ciasto ze śliwkami (ale też z innymi owocami) 250 g margaryny

1 szkl. cukru

3 łyżki wody

2 jajka

2 szkl. mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Śliwki (można też dodać, wiśnie, jabłka i inne owoce)

Margarynę z wodą i cukrem rozpuścić w rondelku i ostudzić

Do wystudzonej margaryny dodajemy pozostałe składniki i miksujemy.

Ciasto wylewamy do formy (tortownica o średnicy 23 cm) i na wierzch układamy owoce.

Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 40 – 45 minut. Śliwki w cieście kokosowym

Śliwki dobrze komponują się z wieloma owocami i smakami – na przykład z wiórkami kokosowymi dodanymi do.

Tarta ze śliwkami

To smaczne połączenie śliwek z migdałami i kremem mascarpone. 125 gramów mąki przesiewamy przez sitko do miski, dodajemy 4 łyżki cukru szczyptę soli i posiekane zimne miasta (najlepiej prosto z lodówki). Rozcieramy aż powstaną drobne okruszki ciasta. Następnie dodajemy pół jajka i ze wszystkiego lepimy kulę. Kładziemy ją na papier pergaminowy i przykrywamy drugim, po czym wałkujemy tak, żeby ciasto miała średnicę większą od formy. Przekładamy ciasto do formy tak, żeby dno i boki były równomiernie wyłożone (uciskając palcami). Wszystko wkładamy do zamrażarki na jakieś 15 minut. W tym czasie rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni i przygotowujemy masę do wypełnienia tarty. 250 gramami skondensowanego mleka z puszki miksujemy z 250 gr sera marcarpone i dwoma jajkami. Na dnie formy układamy 500 gramów posiekanych śliwek i zalewamy masą. Pieczemy przez 30 minut. Następnie wierzch posypujemy migdałami (4 łyżki płatków), zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i zapiekamy tak, aby spód się dopiekł.

Sernik ze śliwkami To ciasto na kruchym spodzie. Składniki wyrabiamy między palcami – tak jak na kruszonkę mieszając 170 gramów pszennej maki, 30 gramów kakao z łyżeczką proszku do pieczenia, 130 gramami ciepłego masła, 80 gramami cukru do wypieków i łyżeczką olejku waniliowego. Połowę kruszonki wsypujemy do tortownicy (23x24 cm) wyłożonej papierem do pieczenia i wylepiamy spód. Podpiekamy go przez kwadrans w temperaturze 180 stopni. Przygotowujemy masę serową. W mikserze mieszamy 500 g zmielonego wcześniej sera tłustego lub półtłustego z 500 g serka ricotta, dwoma jajkami, opakowaniem budyniu waniliowego (bez cukru) i szklanką cukru do wypieków. Masę serową przelewamy na podpieczony kruchy spód w tortownicy, a na wierzchu układamy 500 gramów wypestkowanych śliwek (skórkami do dołu). Posypujemy pozostałą kruszonką. Pieczemy przez godzinę w temperaturze 175 stopni.

