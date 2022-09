Ciekawe projekty Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi

Podczas wydarzenia, które odbyło się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jednego z partnerów projektu) młodzież klas pierwszych Technikum Automatyki i Robotyki zapoznała się z karierą wybitnego olimpijczyka, metodami treningowymi i drogą do olimpijskiego złota, a przede wszystkim miała okazję wziąć do rąk olimpijskie medale, zobaczyć je z bliska, poznać ich prawdziwą wagę, a nawet zrobić z nimi zdjęcia. Wśród licznych pytań były te o stosowaną przez łyżwiarzy szybkich dietę, różnice między profesjonalnymi i amatorskimi łyżwami, czy też o materiał, z którego szyte są kombinezony. Wreszczie przyszedł czas na wspólne fotografie i autografy mistrza.

Spotkanie prowadził wiceprezes RROl w Łodzi Tomasz Rosset, a głównym partnerem całości projektu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt „Dotknij olimpijskiego medalu” jest jednym z pięciu realizowanych przez Regionalną Radę Olimpijską. Do udziału w akcji zaproszono polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich. Są to m.in.: Kajetan Broniewski, Zbigniew Bródka, Kajetan Duszyński, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Dariusz Goździak, Tomasz Kucharski, Tomasz Majewski, Tadeusz Mytnik. Projekt obejmuje swoim zasięgiem woj. łódzkie, planowane miejscowości to: Łódź, Chechło II, Ujazd, Sieradz, Zgierz, Piątek, Opoczno, Lipiny, Łowicz, Popów, Stare Skoszewy, Sulejów, Drzewica.

Dużą popularnością wśród młodzieży cieszy się „Wielka Olimpijska Lekcja WF”. Odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i jest poświęcona różnym dyscyplinom sportu. Gospodarzami tegorocznej edycji będą: Ujazd (14 września), Zgierz (21 września), Popów (23 września), Opoczno (12 października) i Sieradz (19 października). Z uwagi na ogromne zainteresowanie dodatkowe lekcje zaplanowano w Lipinach (28 września), Starych Skoszewach (5 października) i Łowiczu.

W roli trenerów wystąpią goście specjalni – olimpijczycy z Tokio 2020 Mateusz Borkowski, Kajetan Duszyński i Mateusz Rzeźniczak, a wspomagać ich będą olimpijczycy z poprzednich igrzysk: Agnieszka Brandebura, Agnieszka Domańska, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Elżbieta Nowak, Wanda Panfil, Małgorzata Pskit, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, Dariusz Goździak, Piotr Kędzia, Tomasz Kucharski, Tomasz Kupis i Filip Wypych. Koordynatorem projektu jest Elżbieta Nowak.

Kolejny projekt „Olimpijskie Rajdy i Spacery” ma na celu zwiększenie aktywności ruchowej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

Wielu zwolenników mają „Olimpijskie wspomnienia”. To projekt łączący walory edukacyjne z poszanowaniem tradycji i kultywowaniem pamięci o polskich olimpijczykach. Realizacja projektu umożliwia upamiętnienie ważnych wydarzeń w historii polskiego sportu i osób, których postawa stanowi wzorce dla kolejnych pokoleń. Profesjonalnie przygotowane i zmontowane rozmowy staną się elementem edukacyjnym, które będą wykorzystywane m.in. w szkołach.

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi przygotowuje wydanie „Leksykonu olimpijczyków regionu łódzkiego. Paryż - Pekin 1924-2022”. Publikacja będzie zawierać biogramy wszystkich sportowców z regionu łódzkiego, którzy wzięli udział w Igrzyskach Olimpijskich, z uwzględnieniem ostatnich igrzysk letnich Tokio 2020 oraz zimowych Pekin 2022. Oprócz tego w leksykonie znajdą się sylwetki wychowanków i reprezentantów drużyn z regionu, którzy podczas Igrzysk byli formalnie zawodnikami innych klubów, trenerów, którzy olimpijczyków wychowywali i opiekowali się nimi podczas Olimpiad, lekarzy z ekip olimpijskich i sędziów związanych z województwem łódzkim. Książka, której autorem jest Tomasz Rosset, znany działacz ruchu olimpijskiego i wiceprezes RROl w Łodzi, stanowić będzie także dokumentację działań Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi. Bogaty materiał fotograficzny wzbogaci dokumentalną wartość tej niewątpliwie unikalnej pozycji. ą