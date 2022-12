Cieszynki w Łodzi w stylu Cristiano Ronaldo, ale nie w wykonaniu ŁKS Commercecon

Po gładko przegranym pierwszym secie sądziliśmy, że łodzianki, które są niepokonane w Tauron Lidze, złapią właściwy dla siebie rytm. W drugim secie było jednak jeszcze gorzej. Siatkarki niemieckiej drużyny grały na luzie i bawiły się siatkówką. Symbolem przewagi gości był as serwisowy w drugim secie i radość autorki skutecznej zagrywki w stylu Cristiano Ronaldo. Szkoda, że takiej radości nie było po stronie Łódzkich Wiewiór. 23-procentowe przyjęcie łodzianek, 21-procentowa skuteczność w ataku - to były przeraźliwie niskie statystyki. Rywalki miały osiągnięcia dwa razy większe. W drugim secie z zagrywki Niemki zdobyły pięć punktów, łodzianki - żadnego. Nie do zatrzymania była Amerykanka Krystal Rivers.

Kibice, których sporo zgromadziło się w Sport-Arenie, liczyli na przełamanie w trzeciej partii. Do boju ŁKS - skandowali. I rzeczywiście coś zaczęło się zazębiać. Gospodynie prowadziły 7:5. Po kilkunastu akcjach zespół ze Stuttgartu znów wyszedł na prowadzenie 15:13. Nieliczni kibice niemieckiej drużyny byli głośniejsi niż zaskoczeni fani ŁKS.

W drużynie ze Stuttgartu brylowała też holenderska rozgrywająca Britt Bongaerts, która jeszcze niedawno grała w ŁKS. Niemki grały koncertowo, taktyka przygotowana przez ich trenera była bezbłędna. A łodzianki popełniły nawet błąd ustawienia i po nim Niemki miały piłkę meczową. Wygrały do 20 i cały mecz 3:0.

Łódzkie starcie, wybrane przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) Supermeczem Tygodnia, takim było, ale na pewno nie w wykonaniu siatkarek ŁKS Commercecon.

ŁKS w swojej grupie Ligi Mistrzyń będzie toczyć też pojedynki z drużynami: turecką Fenerbahce Opet Stambuł (mecze odbędą się 11 stycznia 2023 roku w Łodzi i 8 lutego 2023 roku w Stambule) oraz hiszpańska Sanaya Libby`s La Laguna (pierwszy mecz na Teneryfie odbędzie się 20 grudnia br., do Łodzi hiszpańska drużyna przyjedzie 18 stycznia 2023 roku). Rewanż z Allianz MTV Stuttgart odbędzie się 1 lutego 2023 roku.

ŁKS Commercecon - MTV Allian Stuttgart 0:3 (23:25, 12:25, 20:25)

ŁKS Commercecon: Zuzanna Górecka, Kamila Witkowska, Valentina Diouf, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Roberta Ratzke, Lana Scuka, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Julita Piasecka, Anastazija Hryszczuk, Angelika Gajer, Kinga Drabek. Trener: Alessandro Chiappini.