Ciężkie siatkarskie trofeum dla mistrzyń świata przyjechało do Łodzi

Mierzący 44 centymetry wysokości i ważący ponad 30 kilogramów puchar stanął w witrynie Łódzkiego Centrum Wydarzeń przy ulicy Piotrkowskiej 87.

- Do czwartku puchar dla zwyciężczyń Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet będzie gościł w Łodzi. Stał będzie w Łódzkim Centrum Wydarzeń, gdzie fani siatkówki będą mogli zrobić sobie z nim zdjęcia. Już niebawem rozpoczyna się turniej, na razie w Holandii, ale 29 września drużyny przyjadą do Łodzi. Będą to interesujące zespoły z grupy C, a mam nadzieję, że w kolejnej rundzie u nas zagrają już Polki - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Właśnie poznaliśmy skład reprezentacji Polski, który ogłosił selekcjoner Stefano Lavarini. W mundialu zagrają cztery siatkarki z Łodzi: Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska z ŁKS Commercecon i Monika Fedusio z Grot Budowlanych Łódź.