Cmentarz na Dołach znów zostanie otwarty. Zniszczenia po burzy na cmentarzu

Jak zapewniają władze miasta nadal będą obowiązywały miejscowe wygrodzenia tam gdzie są jeszcze prowadzone prace, natomiast reszta cmentarza będzie dostępna. W wyniku wichury doszło do powalenia czterech pokaźnych drzew: dwóch daglezji, klonu i lipy. Poważnemu uszkodzeniu uległy dwa klony, dwie brzozy oraz dąb, natomiast dwa kolejne klony oraz dwie brzozy są jeszcze oceniane przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. Sprawdzają czy jest możliwość ich uratowania.

Poza powalonymi i poważnie uszkodzonymi drzewami prowadzone były i prace na łącznie przy ok. 40 drzewach. Są to prace na wysokościach, z użyciem wysięgnika. Polegają na usunięciu zwisających – złamanych lub oderwanych konarów, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. W tej chwili większość z nich została już usunięta, ale w kilku przypadkach będzie to możliwe dopiero przy wykorzystaniu pomocy alpinistów (nie ma możliwości dojechania wysięgnikiem do drzewa).