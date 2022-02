Co czują olimpijczycy przed startem? Jak radzą sobie z presją?

Na sukces w IO składa się wiele zmiennych – forma dnia, przygotowanie fizyczne, warunki pogodowe (np. wiatr, który może pokrzyżować plany), a nawet coś czego nie da się przewidzieć – szczęście, ułamki sekund i centymetrów. Tak naprawdę każdy element ma znaczenie i może zaważyć na efekcie końcowym. Do tego dochodzi ogromna presja – zarówno wewnętrzna, kiedy sportowiec ma duże ambicje, jak i społeczna, kiedy oczy całego kraju zwrócone są w stronę narodowych reprezentantów. Dobrym przykładem są polscy skoczkowie narciarscy, a w czasie letnich igrzysk – siatkarze, którzy nie tylko muszą pokonywać rywali, ale także radzić sobie z ogromnymi oczekiwaniami ze strony rodaków. W Pekinie zmagania polskich sportowców śledzi na żywo również Prezydent RP – dla zawodników to na pewno zaszczyt, ale i stres.

„Spalił się”, „nie wytrzymał presji”, „głowa mu wysiadła” – tak często mówi się o zawodnikach, od których oczekiwało się wielkiego sukcesu, zdobycia medalu, pobicia rekordu i którym się to nie udało. Tak duże napięcie oczywiście nie pomaga zawodnikom, jednak są do takich warunków startu przygotowywani. Latami ćwiczą, jak zachować zimną krew. W jaki sposób sportowcy trenują przed ważnymi zawodami i w jakim stopniu ważne jest przygotowanie mentalne?

Psychologia sportu to bardzo szeroka dziedzina oznaczająca zbiór obszarów i narzędzi, nad którymi zawodnik pracuje wspólnie z psychologiem. Nie istnieje jeden schemat, który sprawdza się u wszystkich sportowców. Najczęściej „trenuje się” na trzech poziomach przygotowania do zawodów. Pierwszy to wyznaczanie celów i doskonalenie umiejętności społecznych, drugi to techniki wpływające na pewność siebie, pozwalające minimalizować stres i presję podczas turniejów czy konkursów, a trzeci poziom polega na pracy nad tzw. umiejętnościami startowymi, czyli opanowaniem lęku i emocji przed samym występem.