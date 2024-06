Co daje sok z pomarańczy? Jakie właściwości ma sok wyciśnięty ze świeżych owoców i kiedy najlepiej go pić Maria Kwiecińska

Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy wykazuje wiele właściwości zdrowotnych. Picie soku między innymi poprawia odporność. Jakie jeszcze zalety ma sok pomarańczowy? Zobacz w galerii zdjęć. pixabay Zobacz galerię (10 zdjęć)

Pomarańcze to uwielbiane owoce cytrusowe, które kojarzą się z sezonem jesienno-zimowym. Są niezwykle soczyste, dlatego są bazą do wielu soków - w łatwy i prosty sposób jest go wycisnąć. Jakie właściwości ma sok z pomarańczy i kiedy najlepiej go pić? Czy sok ze świeżych pomarańczy jest zdrowy? Jakie ma wartości odżywcze?