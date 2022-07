Co dalej z dializami w zgierskim szpitalu? Szpital i prywatna firma walczą o kontrakt z NFZ, pacjenci się niepokoją

Pacjenci dializowani przez firmę DaVita w pomieszczeniach szpitala w Zgierzu są w stresie. Z końcem lipca firmie kończy się umowa dzierżawy, a to ona ma kontrakt z NFZ. Pacjenci nie wiedzą, co z nimi będzie w sierpniu.

Waldemar Kujawiak z Głowna trzy razy w tygodniu jest dowożony na dializy do Zgierza i nie wie, co będzie dalej. Martwi go też możliwość rozstania z pracownikami stacji dializ, których zna od lat.

- Chodzą pogłoski, że będą nas przenosić do innych stacji – mówi. Taką sytuację już miał, w czasie pandemii. Szpital w Zgierzu leczył tylko zakażonych, pan Waldemar musiał jeździć na dializy do Kutna. Zajmowało mu to całą noc, co źle wpłynęło na zdrowie.

DaVita w Zgierzu dializuje około stu pacjentów. Umowę z NFZ ma podpisaną do 31 października. Jednak już 31 lipca kończy się jej wieloletnia umowa na dzierżawę pomieszczeń. DaVita chciałaby przedłużyć umowę na kolejne trzy lata, bo bez zabezpieczonych pomieszczeń nie będzie mogła startować w konkursie NFZ na kolejny okres. Ale szpital się nie zgadza, tłumacząc kończącym się firmie obecnym kontraktem.